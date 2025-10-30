Click acá para ir directamente al contenido
Entre este viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre se disputará una jornada crucial del certamen de Primera División del fútbol chileno.

La programación de la 26° fecha del Campeonato Nacional que comienza el viernes
Jueves 30 de octubre de 2025 10:40
El Campeonato Nacional 2025 ya entró en su recta final y este fin de semana se disputará la 26° fecha con atractivos partidos.

Todo arrancará el viernes 31 de octubre con dos partidos. A las 15:00 horas Audax Italiano recibirá a Cobresal en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que a las 17:30 Deportes Iquique se jugará otra final en su lucha por salvarse del descenso, cuando enfrente a Deportes La Serena en el Tierra de Campeones.

En tanto, el sábado verá acción Colo-Colo, cuando visite a Ñublense a las 18:00 en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

El domingo habrá cuatro encuentros, donde todas las miradas estarán puestas en el Francisco Sánchez Rumoroso, cuando desde las 17:30 Coquimbo Unido busque sellar el histórico título ante Unión La Calera, mientras que en paralelo, Universidad Católica se medirá con O'Higgins en el Claro Arena. Antes de eso, Universidad de Chile visitará a las 12:30 a Huachipato en Talcahuano.

La jornada se cerrará el lunes 3 de noviembre, cuando Palestino y Deportes Limache se midan a las 19:00 en el Municipal de La Cisterna.

Esta es la programación completa de la 26° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 31 DE OCTUBRE

15:00 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario La Florida.

17:30 horas, Deportes Iquique vs. Deportes La Serena, estadio Tierra de Campeones.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

18:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

12:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Huachipato.

17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas, Universidad Católica vs. O'Higgins, Claro Arena.

20:30 horas, Everton vs. Unión Española, estadio Sausalito.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

19:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal La Cisterna.

