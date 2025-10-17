La programación de la 24° fecha del Campeonato Nacional: este viernes continuará con su desarrollo normal

Desde este viernes, y hasta el domingo, se reanuda la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno.
La 24° fecha del Campeonato Nacional 2025 comenzó entre domingo y lunes, pero este viernes continuará con su desarrollo normal y con dos partidos.
Todo arrancará a las 18:00 horas, cuando Audax Italiano reciba a Unión La Calera en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que más tarde, a las 20:30, Deportes Iquique se medirá con O'Higgins en el Tierra de Campeones.
En tanto, el sábado se disputarán dos cotejos más y para el domingo resalta la visita de Colo Colo al exclusivo líder Coquimbo Unido, a las 12:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 15:00 Everton recibirá a Universidad Católica en el Sausalito de Viña del Mar.
Así continúa la programación de la 24° fecha del Campeonato Nacional:
VIERNES 17 DE OCTUBRE
18:00 horas, Audax Italiano vs. Unión La Calera, estadio Bicentenario de La Florida.
20:30 horas, Deportes Iquique vs. O'Higgins, estadio Tierra de Campeones.
SÁBADO 18 DE OCTUBRE
15:00 horas, Deportes La Serena vs. Ñublense, estadio La Portada.
17:30 horas, Deportes Limache vs. Cobresal, estadio Municipal Lucio Fariña.
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
12:30 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
15:00 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito.
