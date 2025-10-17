La programación de la 24° fecha del Campeonato Nacional: este viernes continuará con su desarrollo normal

La 24° fecha del Campeonato Nacional 2025 comenzó entre domingo y lunes, pero este viernes continuará con su desarrollo normal y con dos partidos.

Todo arrancará a las 18:00 horas, cuando Audax Italiano reciba a Unión La Calera en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que más tarde, a las 20:30, Deportes Iquique se medirá con O'Higgins en el Tierra de Campeones.

En tanto, el sábado se disputarán dos cotejos más y para el domingo resalta la visita de Colo Colo al exclusivo líder Coquimbo Unido, a las 12:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 15:00 Everton recibirá a Universidad Católica en el Sausalito de Viña del Mar.

Así continúa la programación de la 24° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 17 DE OCTUBRE

18:00 horas, Audax Italiano vs. Unión La Calera, estadio Bicentenario de La Florida.

20:30 horas, Deportes Iquique vs. O'Higgins, estadio Tierra de Campeones.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Ñublense, estadio La Portada.

17:30 horas, Deportes Limache vs. Cobresal, estadio Municipal Lucio Fariña.

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

12:30 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito.

