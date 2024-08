La programación de la 23° fecha del Campeonato Nacional 2024

El Campeonato Nacional no para y la acción por el certamen de Primera División continuará este fin de semana con el desarrollo de la 23° fecha.

Todo arrancará este sábado 31 de agosto con la visita del líder Universidad de Chile a Coquimbo Unido, a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Ese mismo día, pero a las 17:30 horas, Universidad Católica recibirá a Deportes Iquique en el estadio Santa Laura.

En tanto, para el domingo resalta la visita del sublíder Colo Colo a Cobreloa, a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Por su lado, el cotejo entre Huachipato y O'Higgins quedó pendiente para el 8 de septiembre, debido a que los acereros jugarán este fin de semana ante Presidente Ibáñez por la Copa Chile.

Esta es la programación completa de la 23° fecha del Campeonato Nacional:

SÁBADO 31 DE AGOSTO

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Everton vs. Unión Española, estadio Sausalito.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

12:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, Cobreloa vs. Colo Colo, estadio Zorros del Desierto.

17:30 horas, Deportes Copiapó vs. Cobresal, estadio Luis Valenzuela.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas, Huachipato vs. O'Higgins, estadio Huachipato.