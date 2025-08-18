La programación de la 21° fecha del Campeonato Nacional que tendrá el debut del Claro Arena

Entre este viernes 22 y el domingo 24 de agosto se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.
El Campeonato Nacional 2025 ya entra en su etapa decisiva y este fin de semana continuará la acción con el desarrollo de la 21° fecha.
Todo arrancará este viernes 22 de agosto, cuando un golpeado Colo Colo visite a Palestino a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.
En tanto, para el sábado destaca el duelo entre Audax Italiano y el líder Coquimbo Unido, a las 17:30 horas en La Florida, mientras que a las 20:00 Universidad Católica recibirá a Unión Española en el Claro Arena, que tendrá su esperada inauguración.
Por su lado, el domingo Universidad de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.
Esta es la programación completa de la 21° fecha del Campeonato Nacional 2025:
VIERNES 22 DE AGOSTO
15:00 horas, Palestino vs. Colo Colo, estadio Municipal de La Cisterna.
20:30 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.
SÁBADO 23 DE AGOSTO
15:00 horas, Cobresal vs. Unión La Calera, estadio El Cobre.
17:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, estadio Bicentenario de La Florida.
20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión Española, estadio Claro Arena.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
12:30 horas, Deportes La Serena vs. Huachipato, estadio La Portada.
15:00 horas, Universidad de Chile vs. Everton, estadio Estadio Nacional.
17:30 horas, Deportes Iquique vs. Ñublense, estadio Tierra de Campeones.
PURANOTICIA