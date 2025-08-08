La programación de la 19° fecha del Campeonato Nacional 2025 que arranca este viernes

El lunes se cerró la 18° fecha del Campeonato Nacional con la derrota de Universidad de Chile ante Cobresal, pero la acción no se detiene y desde el fin de semana se disputará la 19° jornada.

Todo arrancará este viernes, cuando Palestino reciba al colista Deportes Iquique a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado se disputarán tres encuentros, donde resalta el cotejo entre Universidad de Chile y Unión Española a las 15:00 en el Estadio Nacional.

El domingo Colo-Colo visitará a Everton a las 12:30 y el líder Coquimbo Unido hará lo propio ante Cobresal a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador.

Consignar que el encuentro que debía disputar el domingo Universidad Católica contra Ñublense se suspendió, debido a la falta de estadio ante la no autorización del Claro Arena.

La fecha se cerrará el lunes 11 de agosto, con Deportes Limache frente a Audax Italiano, a las 19:00 en el estadio Nicolás Chahuán.

Esta es la programación completa de la 19° jornada del Campeonato Nacional:

VIERNES 8 DE AGOSTO

15:00 horas, Palestino vs. Deportes Iquique, estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

12:30 horas, Huachipato vs. Unión La Calera, Estadio Huachipato.

15:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión Española, Estadio Nacional.

17:30 horas, Deportes La Serena vs. O'Higgins, estadio La Portada.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

12:30 horas, Everton vs. Colo Colo, estadio Sausalito.

15:00 horas, Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre.

LUNES 11 DE AGOSTO

19:00 horas, Deportes Limache vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

