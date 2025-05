La programación de la 11° fecha del Campeonato Nacional 2025 que comienza este viernes

Después de un mini receso por la última fecha de la fase grupal de Copa Chile, desde este fin de semana se reanuda la acción por el Campeonato Nacional 2025, con el desarrollo de la 11° fecha.



Todo arrancará este viernes 16 de mayo, con el partido entre Unión La Calera y Coquimbo, uno de los tres líderes del certamen, a las 20:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.



Para el sábado destaca el cotejo donde Universidad Católica visitará a O'Higgins, a las 17:30 horas en el estadio Bicentenario La Florida.



Por su lado, el domingo Universidad de Chile recibirá a Huachipato a las 18:30 horas en el Estadio Nacional, mientras que la fecha se cerrará el lunes con tres partidos, uno de ellos el de Colo Colo ante Unión Española, a las 18:00 en el Monumental.



Esta es la programación completa de la 11° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 16 DE MAYO

20:00 horas, Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 17 DE MAYO

15:00 horas, Cobresal vs. Audax Italiano, estadio El Cobre.

17:30 horas, O'Higgins vs. Universidad Católica, estadio Bicentenario La Florida.

DOMINGO 18 DE MAYO

15:00 horas, Deportes Limache vs. Palestino, estadio Lucio Fariña.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.

LUNES 19 DE MAYO

15:00 horas, Unión Española vs. Everton, estadio Santa Laura.

18:00 horas, Colo Colo vs. Ñublense, estadio Monumental.

20:30 horas, Deportes La Serena vs. Deportes Iquique, estadio La Portada.

