La programación de Jarry y Tabilo en sus estrenos en el Masters 1000 de Cincinnati

Este jueves arranca el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati y con chilenos en acción, pues Nicolás Jarry (100° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (104°) debutarán en el main draw.

El primero en salir a la cancha será "Nico", quien fue programado para enfrentar al español Pedro Martínez (68°) en el primer turno de la cancha cuatro, es decir, a las 11:00 horas, hora chilena.

Este será el tercer encuentro entre ambos y el historial dice que hay un triunfo para cada uno. En caso de ganar, el nacional se mediría en la segunda ronda con el estadounidense Tommy Paul (15°), quien quedó libre en su condición de cabeza de serie.

En tanto, Tabilo se medirá con el ruso Roman Safiullin (82°), con quien perdió el año pasado el único enfrentamiento previo en los Juegos Olímpicos de París.

"Jano" fue programado en el segundo turno de la cancha cuatro, por lo que saltará a la pista después que finalice el compromiso de Jarry.

Consignar que este será el regreso del zurdo al circuito tras sufrir una lesión que le obligó a perderse la gira de pasto y salir del top 100.

