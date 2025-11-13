La programación de Garin y Barrios en octavos del Challenger de Montevideo

Ya se conoció la programación de los tenistas nacionales Cristian Garin (105° del ranking ATP) y Tomás Barrios (111°) para los octavos de final del Challenger de Montevideo, duelos que quedaron fijados para este jueves en horario estelar.

El primero en salir a escena será "Gago", quinto sembrado de la competición, quien se verá las caras con el argentino Alex Barrena (176°) en el tercer turno de la cancha central, es decir, no antes de las 18:00.

Si logra superar al trasandino, el nacido en Arica se verá las caras con el vencedor del cruce entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (200°) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°).

Inmediatamente después, alrededor de las 20 horas, "Tomi" saltará a la cancha para medir fuerzas con el invitado uruguayo Franco Roncadelli (366°), con el objetivo de extender su racha de victorias en el circuito.

En una hipotética siguiente ronda, el chillanejo medirá fuerzas con el ganador del partido entre el español Carlos Taberner (104°) -cuarto favorito del certamen- y el checo Zdenek Kolar (224°).

Es importante señalar que los dos chilenos están enfocados en sumar la mayor cantidad de unidades posibles para volver al top 100 para evitar las clasificatorias para el Abierto de Australia.

