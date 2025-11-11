La programación de Cristian Garin y Tomás Barrios en el Challenger de Montevideo

Los tenistas nacionales Cristian Garin (105° del ranking ATP) y Tomás Barrios (111°) conocieron este lunes la programación para su estreno en el Challenger 100 de Montevideo, en Uruguay.

El primero en saltar a la cancha será "Gago", quinto sembrado del certamen uruguayo, quien enfrentará al qualy argentino Andrea Collarini (273°) en el primer turno del Court Central, por lo que su duelo arrancará a las 13:30 horas.

En caso de vencer, el nacido en Arica desafiará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre el trasandino Alex Barrena (176°) y el estadounidense Tristan Boyer (144°).

Por su parte, "Tomi" medirá fuerzas con el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (228°) en un compromiso que fue agendado para el cuarto y último turno de la cancha 1, es decir, no antes de lasa 18:30.

Si logra dejar en el camino al altiplánico, el próximo rival del chillanejo saldrá del choque entre el local Franco Roncadelli (366°) y el argentino Genaro Olivieri (221°).

Consignar que mientras Cristian Garin intentará llegar lo más lejos en el torneo para asegurar su regreso al top 100, Tomás Barrios buscará extender su racha de victorias luego de la obtención del título en el Challenger de Lima II y también volver a la élite.

