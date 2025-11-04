La programación de Alejandro Tabilo para volver a desafiar a Novak Djokovic

Luego de sortear con éxito la primera ronda del ATP 250 de Atenas, el tenista nacional Alejandro Tabilo (89° del ranking mundial) conoció la programación de su duelo de octavos de final ante el ex número uno del orbe, el serbio Novak Djokovic (5°).

El pleito entre la primera raqueta criolla y multicampeón balcánico fue agendado para este martes en el tercer turno de la cancha central, es decir, no antes de las 13:00 de nuestro país.

Cabe recordar que "Jano" ha entrenado a "Nole" en dos ocasiones y en ambas resultó ser el vencedor. El primer enfrentamiento tuvo lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2024, con victoria por 6-2 y 6-3 para el chileno.

Posteriormente, en abril del presente año, sus caminos volvieron a cruzarse en la segunda fase del Masters 1000 de Montecarlo, con "Ale" imponiéndose por 6-3 y 6-4.

En caso de derrotar por tercera oportunidad consecutiva al europeo, Tabilo desafiará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre el qualy estadounidense Eliot Spizzirri (96°) y el portugués Nuno Borges (47°).

