La programación de Alejandro Tabilo para volver a desafiar a Novak Djokovic

El tenista nacional, quien derrotó al ex número uno del mundo en sus únicos dos enfrentamientos, volverá a medirse con el serbio este martes por los octavos de final del ATP 250 de Atenas.
Luego de sortear con éxito la primera ronda del ATP 250 de Atenas, el tenista nacional Alejandro Tabilo (89° del ranking mundial) conoció la programación de su duelo de octavos de final ante el ex número uno del orbe, el serbio Novak Djokovic (5°).
El pleito entre la primera raqueta criolla y multicampeón balcánico fue agendado para este martes en el tercer turno de la cancha central, es decir, no antes de las 13:00 de nuestro país.
Cabe recordar que "Jano" ha entrenado a "Nole" en dos ocasiones y en ambas resultó ser el vencedor. El primer enfrentamiento tuvo lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2024, con victoria por 6-2 y 6-3 para el chileno.
Posteriormente, en abril del presente año, sus caminos volvieron a cruzarse en la segunda fase del Masters 1000 de Montecarlo, con "Ale" imponiéndose por 6-3 y 6-4.
En caso de derrotar por tercera oportunidad consecutiva al europeo, Tabilo desafiará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre el qualy estadounidense Eliot Spizzirri (96°) y el portugués Nuno Borges (47°).
