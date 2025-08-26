La programación de Alejandro Tabilo ante el tercer del mundo por su debut en el US Open

El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, arrancó el domingo con el debut y despedida de Nicolás Jarry (102° del ranking ATP). Y este martes continuará la acción del major neoyorquino y con el último chileno presente.

Alejandro Tabilo (122°) hará su estreno frente al alemán Alexander Zverev, 3 del mundo, en jornada estelar. Es que "Jano" fue programado para el segundo turno nocturno del Arthur Ashe Stadium, cancha principal del Grand Slam estadounidense.

La acción en esa pista comienza a las 19:00 horas chilena, con el partido entre la local Coco Gauff y la australiana Alja Tomljanovic. Por eso, el cotejo del criollo iniciaría cerca de las 20:30 o 21:00 horas.

Este será el regreso de un chileno en el estadio principal del US Open tras 16 años, pues la última vez había sido con Fernando González en 2009, cuando cayó en cuartos de final ante el legendario español Rafael Nadal.

Consignar que Tabilo y Zverev se han enfrentado una sola vez en el circuito, cuando el germano se impuso en las semifinales del Masters 1.000 de Roma el año pasado en tres sets.

PURANOTICIA