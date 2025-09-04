La primera entrevista de Alexis Sánchez como nuevo jugador del Sevilla: "Todavía tengo para estar en Europa"

Estos últimos días han sido bastante movidos para Alexis Sánchez. El delantero chileno fichó a última hora en el Sevilla de España, sobre el cierre del libro de pases del fútbol europeo, y fue oficializado el lunes como flamante refuerzo.

Ahora, el goleador histórico de la Roja dio su primera entrevista como nuevo jugador del cuadro andaluz, donde será compañero de su compatriota Gabriel Suazo. En la ocasión, el tocopillano habló de varios temas.

"Han sido días intensos, estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el Barcelona. El estadio, la afición, es algo que es de temer", comenzó diciendo el atacante nacional a los canales oficiales del club.

Luego, añadió que "es una oportunidad, con un club grande como es el Sevilla. Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto".

Consultado por su edad y cómo se mantiene en el fútbol europeo, sostuvo: "Uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números. Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar".

En cuanto a la posición en la cancha en la que se ve en el esquema del técnico Matías Almeyda, comentó: "En las tres posiciones que son de arriba, al medio también me acomodo muy bien, pero mientras pueda ayudar al equipo, al técnico… También eso es importante y para ayudar a los más jóvenes. Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante".

Por último, Sánchez tuvo palabras para su compatriota y compañero Gabriel Suazo y se refirió a las razones para llegar al Sevilla: "Sí, lo conozco en la Selección. Nos conocemos, nos entendemos muy bien la forma de jugar. Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la Selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la Selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho. La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que vine acá. La afición es lo que a veces uno le dan ganas de jugar porque al final estás jugando con 12 dentro".

