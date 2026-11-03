La opción de Manuel Pellegrini en La Roja se complica: Real Betis confirma su intención de renovarle contrato

Manuel Pellegrini es el principal candidato y uno de los nombres más deseados para encabezar el nuevo proceso de la Selección chilena, con miras al Mundial de 2030. Sin embargo, la posibilidad de que el técnico nacional asuma la banca de La Roja comienza a complicarse.

Esto, luego de que el presidente del Real Betis, Ángel Haro, confirmara el interés del club español en renovar el contrato del entrenador chileno, cuyo vínculo con la institución sevillana finaliza a mediados del próximo año.

"Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante el mejor o de seguro está entre los dos mejores entrenadores de la historia del Betis", expresó el timonel del conjunto verdiblanco antes de viajar a Alemania, donde este miércoles enfrentarán al Borussia Dortmund por la Champions League.

"Cuando tenga que llegar eso llegará, lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos", añadió Haro, dejando en evidencia la buena relación que mantiene con el entrenador nacional y la disposición de la institución para negociar su continuidad.

Además, el presidente del Betis destacó el positivo momento deportivo e institucional que atraviesa el equipo, al que calificó como el mejor desde que asumió el cargo: "El mejor momento desde que estoy de presidente. Estabilidad tenemos seguro, pues en la historia hemos tenido inestabilidad. Hay un proyecto y línea clara".

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