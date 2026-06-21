La lluvia de goles de España contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

España revirtió la imagen que dejó en su debut en el Mundial 2026 y se acomodó en el Grupo H al golear por 4-0 a Arabia Saudita. El combinado dirigido por Luis De la Fuente dominó por completo el desarrollo del partido y alcanzó los cuatro puntos gracias a los goles de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal —por duplicado— y un tanto en contra de Hassan Al Tambakti. La Roja buscará sellar su clasificación en la última fecha contra Uruguay.

Lamine Yamal fue una de las sorpresas en el once titular de La Roja y, en solo un puñado de minutos, mostró sus capacidades para mostrar una faceta que le faltó a los europeos en el empate sin goles contra Cabo Verde (el joven extremo jugó poco más de 20 minutos contra los africanos). El atacante del Barcelona desequilibró constantemente por el costado derecho a partir de sus gambetas, al mismo tiempo que España buscó lastimar con constantes centros rasantes.

Con esta fórmula llegó la apertura del marcador: Oyarzabal lanzó un centro bajo desde la izquierda para la irrupción de Lamine Yamal en el palo opuesto. A diferencia del empate 1-1 contra Uruguay, el combinado de Medio Oriente mostró una endeble resistencia en la defensa y le brindó múltiples facilidades a la ofensiva europea. Al mismo tiempo, prácticamente no pudo generar peligro y la primera atajada de Unai Simón fue a los 80 minutos tras un remate que no fue una amenaza para el arquero.

PURANOTICIA / INFOBAE.COM