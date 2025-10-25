La Liga de Ascenso vive una jornada clave en la lucha por la permanencia

El conjunto menos comprometido es Curicó Unido. Los torteros se encuentran en la medianía de la tabla con treinta puntos pero para no complicar sus opciones, tienen que vencer a Deportes Recoleta en el estadio Municipal Leonel Sánchez.
Este sábado la Liga de Ascenso vivirá una jornada que puede ser decisiva en la lucha por la permanencia, cuando cuatro de los equipos involucrados salten a la cancha a contar de las 12:30 horas.
Por su parte, Deportes Santa Cruz, antepenúltimo con 28 unidades, recibirá en la Región de O'Higgins a San Marcos de Arica, cuadro que ocupa el tercer puesto y que en un momento incluso fue líder del certamen.
Pero sin duda el partido con mayor morbo es el que animarán el colista Santiago Morning (26 ) con Unión San Felipe (27), elenco que marcha en el penúltimo lugar y que no sabe de triunfos desde hace cuatro fechas.
Y aunque la derrota dejaría a los microbuseros virtualmente en Segunda División Profesional, en la tienda bohemia están a la espera de un fallo del TAS que podría devolverle los nueve puntos que le restaron a inicios de año.
Todo esto, mientras el Tribunal de Disciplina analiza las acusaciones de Magallanes y Cobreloa en contra del "Chago" por la presencia del gerente deportivo Esteban Paredes en la banca, situación que podría costarle la resta de seis unidades.
