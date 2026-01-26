La frase de Gustavo Costas que acompañó el arribo de Damián Pizarro a Racing: "Un nueve muy potente"

La llegada de Damián Pizarro a Racing de Argentina ya provoca comentarios. El delantero chileno, cedido por el Udinese con opción de compra, fue confirmado por Gustavo Costas tras la derrota de la Academia 2-1 ante Gimnasia de La Plata en la primera fecha del torneo.

El técnico no dudó en describir al atacante: “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…”.

Sin embargo, lo que más eco generó fue su explicación sobre el contexto del fichaje: “Es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”.

La prensa argentina interpretó la frase como una señal de que Pizarro es considerado una apuesta más que un reemplazo inmediato de Maravilla Martínez, el nueve titular del elenco de Avellaneda. Esto, considerando además que Costas, quien dirigió Palestino en 2022, no suele usar demasiados elementos jóvenes en sus planteles.

PURANOTICIA