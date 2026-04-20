"La figura": Prensa argentina se rindió ante Vicente Pizarro tras su gol en triunfo de Rosario Central

Vicente Pizarro se disfrazó de héroe en Rosario Central tras marcar el gol del agónico triunfo por 2-1, en tiempo adicional, sobre Sarmiento y, de paso, anotó su primer tanto en el fútbol argentino.

Por eso, el mediocampista nacional se llenó de elogios por parte de la prensa local. Por ejemplo, el medio "Rosario 3" le puso nota 7,5 al seleccionado nacional y lo destacó como el mejor del campo en el estadio Gigante de Arroyito.

"La figura. Dos muy buenas acciones en el primer tiempo (dejó mano a mano a Pol Fernández y metió un buen centro en la jugada del gol) y el gol agónico de la victoria", escribió el citado medio.

En tanto, La Capital le colocó una calificación de 7.0 al formado en Colo-Colo y destacó que abrochó con su gol su buena presentación en el Torneo de Apertura.

"El gol en el final lo dio otro tinte a su actuación, que había tenido altibajos. En el primer tiempo intervino en varias de las ocasiones de gol. El tanto de Veliz llegó por un centro suyo", sostuvo la publicación.

(Imagen: @vpizarro8)

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