Colo Colo fortalece su liderato derrotando a La Serena en La Portada

Por momentos pareció que Colo Colo, víctima de sus propios errores y de los bríos de La Serena, podría no seguir en su racha de triunfos en la Liga de Primera.

Que la bencina comenzaba a acabarse.

Pero no. La escuadra alba al final recurrió a su mayor peso individual y derrotó a los nortinos 4-2 en La Portada y siguió su camino a la consolidación y dominio en el torneo.

A los albos, como ya es una marca de fábrica, le costó acomodarse. Salió con intención de tocar y tocar y si bien logró aproximarse al arco de Federico Lanzillota, poco a poco se fue apagando, lo que hizo que el elenco nortino encontrara la brecha para empezar a visitar el área rival.

Bajo esos parámetros, sorprendió que Colo Colo se pusiese en ventaja tras una buena jugada que culminó en una mano de Gonzalo Escalante y que con mucha incertidumbre culminara con el gol de penal de Felipe Méndez.

Pero La Serena tuvo su premio de inmediato porque en los descuentos del primer tiempo pudo igualar con un cabezazo de Bruno Gutiérrez quien aprovechó un error grande del arquero Gabriel Maureira.

La locura no paró en los primeros minutos de la segunda fracción.

Recién reiniciado el encuentro, Leandro Hernández puso de nuevo en ventaja a Colo Colo tras una buena combinación con Javier Correa.

Pero La Serena contestó casi de inmediato a través de Diego Rubio quien finalizó una jugada que, en su origen, tuvo como hecho esencial otro error del arquero Maureira.

El encuentro ya era bueno, pero se consolidó con un golazo de Lautaro Pastrán que no sólo puso de nuevo en ventaja a los albos, sino que significó el golpe definitivo.

La Serena no pudo reaccionar y los albos incluso supieron ampliar su victoria en los descuentos con un gol de Francisco Marchant con ayuda del arquero Federico Lanzillota.

Colo Colo dejó caro que no baja la presión.

La Serena (2)

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Angelo Henríquez (Joaquín Gutiérrez, 36’), Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Felipe Chamorro; Diego Rubio (Milovan Velásquez, 67’) y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Colo Colo (4)

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jayson Rojas, Álvaro Madrid (Maximiliano Romero, 59’), Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández (Francisco Marchant, 77’), Javier Correa y Lautaro Pastrán (Erick Wiemberg, 90’). DT: Fernando Ortiz.

Liga de Primera (Fecha 14).

Estadio: La Portada.

Goles: Felipe Méndez (CC, 44’) de penal, Bruno Gutiérrez (LS, 45’), Leandro Hernández (CC, 46’), Diego Rubio (LS, 51’), Lautaro Pastrán (CC, 63’) y Francisco Marchant (CC, 92’).

Árbitro: Fernando Véjar.

PURANOTICIA