Alejandro Tabilo doblegó a joya del tenis francés para avanzar en Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) dio una gran muestra de carácter este sábado para doblegar a la promesa del tenis francés Moise Kouamé (318°), dando vuelta un partido sumamente complejo para instalarse en los octavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Si bien por momentos al chileno le pasó la cuenta la falta de ritmo después de haber clasificado por a esta ronda por el walkover del monegasco Valentin Vacherot (19°), fue levantando su nivel hasta poder conseguir un sufrido triunfo por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) en tres horas y 43 minutos.

"Jano" arrancó el duelo un cambio abajo y cedió su servicio en el tercer juego y aunque logró reponerse en el séptimo game, el adolescente de 17 años lo tomó por sorpresa nuevamente con otro quiebre que le permitió tomar la ventaja con un 6-4.

Sin embargo y con el aliento de sus compatriotas en la tribuna, la primera raqueta criolla reaccionó en el segundo set, donde consiguió un rompimiento más que su adversario, emparejando la contienda con un cómodo 6-3.

A partir de ese momento todo salió a pedir de boca para "Ale", quien se vio mucho más sólido en la tercera manga, pudiendo arrebatarle el saque al oriundo de Sarcelles en el quinto juego, cimentando así el camino para un 6-4 que lo puso por delante en el compromiso.

El nacido en Toronto quebró de entrada en el cuarto episodio y tras errar una doble opción de ruptura en el séptimo juego, Kouamé emparejó las acciones en el octavo game, obligando a una definición vía tie break, instancia donde el nacional dio libró una ardua batalla que se vio recompensada con un 11-9 para ponerle punto final al encuentro.

En octavos de final, Alejandro Tabilo desafiará al ganador del cruce entre el canadiense Felix Auger-Aliassime, seis del orbe, y el estadounidense Brandon Nakashima (35°).

PURANOTICIA