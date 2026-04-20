¡Héroe en Rosario! Vicente Pizarro anota un gol agónico y le da el triunfo a Central

Durante la jornada del domingo, el fútbol argentino fue escenario de un hito para Vicente Pizarro. En el marco de la victoria por 2-1 frente a Sarmiento, el volante chileno se estrenó en las redes trasandinas, convirtiendo su primera anotación con la camiseta de Rosario Central.

La conquista del exjugador de Colo-Colo llegó de manera agónica, ya que fue el responsable de darle la victoria al elenco "canalla" en pleno tiempo adicional sobre el césped del estadio Gigante de Arroyito.

Una vez finalizado el compromiso, la prensa rosarina abordó al mediocampista nacional para conocer sus impresiones luego de marcar su primera diana. Frente a los micrófonos, el futbolista declaró: "Muy contento, hicimos un esfuerzo muy grande desde el inicio del partido, todo el equipo, así que nos vamos con un triunfo que nos merecíamos. Trabajamos mucho el partido, tuvimos muchas ocasiones, justo nos hacen el gol en el segundo tiempo, en un momento en que no lo merecíamos, pero puede pasar y nos repusimos, porque hicimos el gol en el final".

Para concluir sus declaraciones, el mediocentro manifestó su deseo de mantener esta costumbre de convertir tantos. "Muy contento. Tengo que pisar harto el área, es una función que tengo que hacer, espero que trabajando día a día esto se repita más seguido. Lo importante es que sirvió para que el equipo ganara, que era lo importante", sentenció Pizarro.

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