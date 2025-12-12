La emotiva despedida de Óscar Opazo tras partir de Colo-Colo: "¡Gracias por estos 8 años maravillosos!"

El jueves fue un día de despedidas en Colo-Colo. Primero el defensa Emiliano Amor utilizó sus redes sociales para despedirse del Cacique y los hinchas tras confirmarse que Blanco y Negro no le renovará contrato.

Y después fue el turno de Óscar Opazo. El lateral derecho también terminó su vínculo y no se le extenderá de cara a la siguiente temporada. Por eso, el zaguero se pronunció en sus redes sociales y publicó un sentido mensaje en su adiós del cuadro albo, con el que conquistó diez títulos, tres de ellos de Primera División.

"¡Gracias Colo-Colo por estos 8 años maravillosos! Con sentimientos encontrados al tener que despedirme de la cual considero mi casa después de tanto tiempo", escribió el jugador.

"Gracias a toda la gente por el cariño y respeto. Gracias por el apoyo incondicional que me entregaron desde el primer día. Gracias por hacerme parte de tu inmensa historia. Gracias por darme la posibilidad y el privilegio de ser campeón en 10 oportunidades", añadió.

Además, agregó: "Gracias a todo el personal (staf, cocina, utileros, tías del aseo, área médica, cancheros) que está detrás de cámara y trabaja desde el anonimato haciendo un trabajo excepcional para la institución".

"Simplemente GRACIAS cacique querido por cumplirme el sueño de jugar en el eterno campeón ¡Siempre en mi corazón!", sentenció Opazo.

