La emotiva carta con la que Gabriel Arias se despidió de Racing

Pese a que hace semanas tuvo su adiós, con emotivo homenaje incluido, de Racing de Avellaneda, Gabriel Arias se despidió el lunes de la Academia.

El portero chileno-argentino publicó en sus redes sociales una emotiva carta de despedida para el club al que defendió los últimos siete años y del que parte tras finalizar su vínculo y no renovar contrato.

"Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le habría creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humanoP. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram el golero que podría regresar al fútbol chileno como fichaje de la U.

Además, agradeció a su círculo más cercano: "A mi esposa, a mis hijos y a mi familia, que son quienes estuvieron en cada momento lindo y en cada día difícil al lado mío".

Luego, el meta tuvo palabras para quienes colaboraron en su romance con la Academia: "A Víctor, a Diego, a Chacho y a Fer Gayoso, que a mediados de 2018 apostaron por mí para defender el arco de un club gigante como Racing. A Licha, Iván y Leo Sigali los tres primeros en darme la bienvenida y en hacerme sentir como si fuera de la casa. Y, por supuesto, a todos los futbolistas con los que tuve el privilegio de jugar en todos estos años: no me alcanzan las palabras para agradecerles todo lo que me ayudaron a crecer. A los auxiliares, al cuerpo médico, a los cuerpos técnicos y a los trabajadores del club, por haber estado al pie del cañón en el día a día para que nosotros pudiéramos entregarnos al máximo".

Por último, Arias sentenció: "Y a los hinchas, los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. ¡Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos!".

