La emoción de Zampedri: "Es increíble estar parado acá y ser aporte a este país"

La Selección Chilena está de lleno trabajando en Juan Pinto Durán para sus próximos partidos eliminatorios ante Paraguay, en Asunción (este jueves) y frente a Ecuador en Santiago (el martes 25 de marzo).

Pero la confianza y la ilusión se entremezclan en el plantel que dirige Ricardo Gareca.

Uno de los más motivados es el atacante Fernando Zampedri, quien ha mostrado su emoción al ser nominado por primera vez a la Roja.

El argentino nacionalizado chileno dijo que “me siento en mi mejor momento. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado en el fútbol. Estar convocado a una selección nacional para un jugador es lo máximo. Estoy al 100%, bien físicamente y esperando que llegue el partido con muchas ganas”.

Zampedri señaló además que “la Roja tiene jugadores de jerarquía. Es increíble estar parado acá y ser aporte para este país. Ojalá que se pueda dar el debut con gol”.

También indicó que su posible titularidad en el duelo ante los paraguayos “lo va a decidir el entrenador. Me toque jugar o no me toque, debo apoyar a mis compañeros estando a disposición”.

Otro que mostró sus ganas de hacer una buena presentación fue Felipe Loyola, de gran presente en Independiente de Avellaneda.

El ex jugador de Huachipato dijo que “vamos a ir por los seis puntos. La selección está preparada para ir allá (a Asunción) e imponerse. Queremos clasificar al Mundial y estamos todos con eso en la cabeza independiente del ambiente o de la condición climática”.

Loyola reconoció que ha debido hacer el camino largo para llegar a la Roja.

“Tuve varios golpes duros en mi carrera, pero me supe sobreponer. No hay otra receta más que el trabajo y tengo ganas de traer lo que estoy haciendo en el club a la selección, yo soy el que más quiere tener un buen papel posible”, señaló el jugador formado en Colo-Colo.

