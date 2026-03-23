La emoción de Felipe Salinas tras histórico título de Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

Historia pura la de Santiago Wanderers. El cuadro caturro conquistó el título de la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer a Flamengo, bicampeón defensor, mediante lanzamientos penales.

El elenco porteño se adjudicó el certamen de manera invicta en Ecuador y se convirtió en el primer club chileno en ganar el prestigioso torneo continental juvenil.

Tras la hazaña, el técnico Felipe Salinas manifestó toda la felicidad: "Estamos extasiados. Los chicos han hecho un torneo tremendo, sabíamos que estamos preparados para competir en buen nivel, pero lo que hicieron fue tremendo".

"Son chicos que les ha costado mucho lo que han conseguido, entonces apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos. Habíamos trabajando muy bien, hay un trasfondo muy grande", añadió el estratego.

Además, agregó: "Va a costar asimilar todo lo que hicimos jugando de buena manera, eso me deja contento, vamos ahora a Europa, pero primero queremos volver, estamos en una nube de puras cosas positivas".

Por último, Salinas sostuvo: "Nos contaron que Chile está revolucionado por lo que hemos hecho, es muy valorable, y nos llevamos la copa a Valparaíso".

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