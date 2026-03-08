La dura realidad de Esteban González en México: nueva derrota con Querétaro lo hunde en la tabla

Esteban González no la ha tenido fácil.

El entrenador chileno que llevó en 2025 a Coquimbo Unido a conseguir un histórico título de liga, se marchó a México este año para dirigir a Querétaro FC.

Y no le ha ido bien, porque su escuadra se ubica hoy en el penúltimo lugar de la Liga MX.

Este sábado por la noche, Querétaro FC sufrió, de hecho, una nueva derrota. Fue en partido jugado el Estadio La Corregidora ante América, rival con el cual cayó por 2-1.

Los números juegan en contra del adiestrador chileno quien ya está siendo cuestionado. Querétaro FC, en lo que va de liga, apenas suma seis puntos en nueve partidos, con una victoria, tres empates y cinco derrotas.

Tras el partido ante América, Esteban González señaló que “estoy muy triste por el esfuerzo que hicieron los jugadores, porque los veo entrenarse y sacrificarse al máximo y hoy día me parece que también fue lo mismo. Estoy triste también por el resultado y por cómo se fue dando el desarrollo del partido”.

PURANOTICIA