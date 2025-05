La dura crítica a Ben Brereton tras perder el ascenso a la Premier League: "Tiene más tarjetas amarillas que goles"

Un amargo cierre de temporada tuvo el delantero nacional Ben Brereton Díaz, quien apenas alcanzó a jugar quince minutos antes de ser sustituido en la derrota por 2-1 que sufrió Sheffield United a manos de Sunderland, en la definición del último ascenso a Premier League.

Ahora, el futuro del chileno-inglés es incierto ya que debido a su caída, el conjunto rojinegro no haría uso de su opción de compra y por lo mismo, tendría que retornar a las filas del Southampton, club dueño de su pase y que descendió a la EFL Championship.

Sin embargo, todo parece indicar que el cuadro santo no tiene en sus planes a "Big Ben", quien tuvo un opaco desempeño en el equipo durante el primer curso de la temporada, razón por la cual fue enviado a préstamo a los blades, donde al menos pudo reencontrarse con el gol.

En medio de este complejo presente, el portal Givemesport le pegó en el piso al oriundo de Stoke y lo incluyó en el puesto 12 de un ranking con los 14 peores refuerzos de la Premier League 2024-25.

"Ben Brereton Díaz es un personaje interesante, ya que se habló mucho de él agregando Díaz a su apellido cuando recibió una convocatoria sorpresa a la selección chilena. Sin embargo, ha demostrado que puede tener un impacto en la máxima categoría, ya que anteriormente anotó seis goles en la Premier League en 14 partidos como parte de un lamentable equipo del Sheffield United. Haber encontrado la red tantas veces en un lado sombrío es impresionante", indicaron desde el citado medio.

De todas maneras, subrayaron que "no ha cumplido con esos estándares en el Southampton. Tiene más tarjetas amarillas que goles y su mayor logro hasta la fecha es provocar la expulsión de Fabian Schar en su debut. Después de no haber podido anotar para los Saints, regresó al Sheffield United en calidad de préstamo, ya que los Blades no lograron ascender".

El listado que integra Brereton es liderado por el portugués Joao Félix (Chelsea), mientras que en segundo y tercer lugar aparecen el italiano Federico Chiesa (Liverpool) y el inglés Raheem Sterling (Arsenal), respectivamente.

