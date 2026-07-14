La dolorosa reflexión de Lorenzo Reyes tras penal errado en partido de Ñublense ante O'Higgins: "Les fallé a todos"

Lorenzo Reyes hizo un profundo mea culpa luego del penal errado en la serie desde los doce pasos ante O'Higgins, jugada que marcó la derrota y eliminación de Ñublense en semifinales de la Copa de la Liga.

Por medio de una de sus historias de Instagram, el mediocampista y capitán afirmó de entrada que "no sólo fallé un penal, les fallé a todos los que confiaban en mí".

"Obviamente un penal no define el jugador que soy y menos cambia el rendimiento que he tenido todos estos años en el club y aún con el alma y el corazón destruidos, les digo que saldrá el sol y nos levantaremos más fuertes", añadió el volante.

El formado en Huachipato remarcó que "me he caído y me he levantado muchas veces y si para llevar a Ñublense donde merece estar me tengo que caer mil veces más, lo voy hacer".

En esa misma línea, "Lolo" apuntó que "siempre son más fuertes las ganas que tengo de levantarme, así vivo el fútbol y la vida. Un ganador de verdad no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde".

Por último, junto con agradecer el apoyo recibido tras este fallo, Reyes enfatizó que "no me daré por vencido, no nos daremos por vencidos. Todos juntos conseguiremos nuestros objetivos de jugar torneos internacionales y ganar una copa con este hermoso y esforzado club. Todos juntos, siempre".

PURANOTICIA