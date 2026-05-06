"La dejó chiquitita": Vicente Pizarro brilla en Libertadores y atrae miradas de River y la Premier League

Durante la fase grupal de la Copa Libertadores, el mediocampista nacional Vicente Pizarro se alzó como la gran figura en la victoria por 1-0 que consiguió Rosario Central, en condición de local, frente a Libertad de Paraguay. Con esta actuación, el volante chileno ratifica que atraviesa por su mejor momento deportivo en el elenco "canalla".

Quien tuviera un paso previo por Colo-Colo arrancó desde el primer minuto y se mantuvo en el terreno de juego durante la totalidad del cotejo. Su destacado desempeño le valió ser condecorado como el mejor jugador de la cancha, despertando además los elogios de un relator argentino.

Precisamente, durante la transmisión televisiva emitida por la cadena Fox Sports, el narrador Hernán De Lorenzi quedó encandilado con el rendimiento del mediocentro nacional y expresó: "La dejó chiquitita el chileno. Cada pelota que llegó, la lustró".

Consignar que, a lo largo de las últimas semanas, el nombre del jugador ha sido vinculado con un posible traspaso hacia el fútbol extranjero. En ese sentido, clubes como el Brighton de Inglaterra estarían interesados en concretar su fichaje.

Eso sí, el mercado internacional no es el único atento a su evolución. Dentro del propio balompié argentino también estarían tras los pasos del chileno, figurando nada menos que River Plate como uno de los equipos que lo sigue de cerca.

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