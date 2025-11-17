La contundente respuesta de Gallardo sobre por qué Díaz fue "cortado" en River

Paulo Díaz parece acercarse al fin de su etapa en River Plate. Es que a la información de la prensa argentina sobre la posible salida del defensa chileno, ahora se sumó una clara señal del técnico del cuadro "millonario", Marcelo Gallardo.

El zaguero nacional fue "cortado" por el técnico, quien ni siquiera lo citó en el empate sin goles frente a Vélez Sarsfield. El propio estratego explicó que el motivo.

"Fueron todas decisiones técnicas", respondió tajantemente el adiestrador cuando le preguntaron en conferencia de prensa por la ausencia del criollo.

En tanto, el periodista Juan Cortese, de TyC Sports, profundizó: "Díaz venía siendo suplente y fue una sorpresa su titularidad ante Boca. Más sorpresivo fue cómo jugó. Ahí fue donde Gallardo evidentemente no vio ganas de recuperar el puesto".

