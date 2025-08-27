La cláusula que pediría Gustavo Quinteros y que podría frenar su regreso a Colo-Colo

Este miércoles se podría definir al nuevo técnico de Colo-Colo. Al menos así lo adelantó a comienzos de esta semana Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Ese nuevo entrenador podría ser Gustavo Quinteros, quien tomaría ventaja sobre los otros candidatos al ya haber dirigido al Cacique entre 2020 y 2022, siendo campeón en la temporada 2022.

Sin embargo, el DT argentino es la opción del bloque oficialista y no convence del todo al bloque opositor, debido a una condición en las negociaciones.

Es que en las últimas horas se dio a conocer la cláusula que habría pedido el estratego, como rescindir su contrato con el conjunto albo si lo llama la Selección chilena o un club con mayor poder, según reveló radio ADN.

En tanto, si es que no se concretara el regreso de Quinteros, en Macul tendrían otra opción: Fernando "Tano" Ortiz, DT argentino de 47 años, y quien ha dirigido a clubes como el América, Monterrey y Santos de México.

PURANOTICIA