La cláusula que pediría Gustavo Quinteros y que podría frenar su regreso a Colo-Colo

El técnico argentino, quien ya dirigió y fue campeón con el Cacique, tomaría ventaja para ser el nuevo entrenador de los albos tras la salida de Jorge Almirón. Eso sí, en caso de no concretarse su vuelta, habría un "tapado".
Este miércoles se podría definir al nuevo técnico de Colo-Colo. Al menos así lo adelantó a comienzos de esta semana Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.
Ese nuevo entrenador podría ser Gustavo Quinteros, quien tomaría ventaja sobre los otros candidatos al ya haber dirigido al Cacique entre 2020 y 2022, siendo campeón en la temporada 2022.
Sin embargo, el DT argentino es la opción del bloque oficialista y no convence del todo al bloque opositor, debido a una condición en las negociaciones.
Es que en las últimas horas se dio a conocer la cláusula que habría pedido el estratego, como rescindir su contrato con el conjunto albo si lo llama la Selección chilena o un club con mayor poder, según reveló radio ADN.
En tanto, si es que no se concretara el regreso de Quinteros, en Macul tendrían otra opción: Fernando "Tano" Ortiz, DT argentino de 47 años, y quien ha dirigido a clubes como el América, Monterrey y Santos de México.
