La celebración en Argentina por clasificación a la final en el Mundial Sub 20: "Vamos los pibes"

Argentina disputará frente a Marruecos la gran final del Mundial Sub 20 de Chile, luego de derrotar el miércoles por un ajustado 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional.

Tras la victoria ante los cafetaleros, la prensa trasandina celebró con todo el avance a la definición por el título de la cita planetaria.

Por ejemplo, el diario Olé publicó en su portada: "Vamos los pibes: Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20".

En tanto, Clarín escribió: "Argentina hizo un golazo con sello Scaloneta y jugará su octava final del Mundial Sub 20".

Por su lado, TyC Sports tituló: "¡La Selección Argentina a la final del Mundial Sub 20! Venció a Colombia y enfrentará a Marruecos".

