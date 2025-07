La autocrítica de Mena tras goleada de la Roja femenina ante Uruguay: "No le tengo miedo a la palabra fracaso"

La Selección chilena femenina se quedó sin semifinales de la Copa América de Ecuador y sin opción de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La Roja fue goleada la noche del jueves por 3-0 ante Uruguay, por lo que ahora espera rival para pelear por el quinto puesto y solamente por un cupo a los Panamericanos 2027.

Tras sufrir la dura derrota frente al elenco charrúa, el técnico de la escuadra nacional, Luis Mena, realizó una potente autocrítica.

"Es difícil analizarlo en caliente, fue un mal partido, lo tenemos claro y el principal responsable soy yo. Entramos un cambio abajo, Uruguay sabíamos cómo nos podían complicar. El penal nos mueve un poco y nos genera una incertidumbre grande, fue un penal muy infantil pero es parte del aprendizaje. Veníamos bien y hoy es un golpe duro para nosotros, sobre todo para las jugadoras", expresó el DT.

"No le tengo miedo a la palabra fracaso. Cuando no se logran los objetivos trazados puede venir ese tema, pero hay que analizarlo desde un tema más frío. Estamos con el recambio progresivo, jugadoras con alto nivel. Todo proceso, cuando no obtiene los resultados no es tan malo, y cuando se gana no es tan bueno, hay que ser equilibrado en la vida", añadió.

Sobre la chance de pelear por el cupo a los Panamericanos, sostuvo: "Hay que reponerse. Son experiencias que tenemos que enfrentar de la mejor manera. Tratamos de hacerlo lo mejor, hicimos cambios tácticos que nos permitieran mejorar en el segundo tiempo y en ir a buscar el partido nos vimos muy expuestas y nos cerraron el partido. Esto sigue, hay tristeza y amargura pero tenemos que cerrar filas y enfrentar el partido con convicción y mostrar que Chile es más de lo que fue hoy".

"Hay que sacar conclusiones. Sin duda queríamos mejorar la última Copa América y tuvimos todo para hacerlo. Esa experiencia tiene que servir para las eliminatorias, será muy duro también. Tendremos cuatro partidos de local y cuatro de visita. La Copa será un golpe de experiencia maravilloso para aprender de lo bueno y de los errores, sobre todo de este partido, que fue duro y no le encontramos la vuelta", agregó.

