Alejandro Tabilo suma ritmo con aplastante debut en el Challenger de Cancún en México

Alejandro Tabilo (103° del ranking ATP) regresó al circuito la semana pasada, tras dos meses fuera por lesión, con una dolorosa derrota en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde se notó su falta de ritmo.

Por eso, el tenista chileno se anotó para disputar esta semana el Challenger de Cancún en México, donde este jueves tuvo un triunfal estreno.

"Jano", sexto cabeza de serie, derrotó al italiano Francesco Passaro (118°) por parciales de 6-1 y 6-4, tras apenas una hora y 12 minutos de un partido que se tenía que disputar el miércoles, pero fue postergado para esta jornada por lluvia.

El zurdo nacional arrancó con todo el cotejo y con tres quiebres se puso rápidamente 5-0 arriba. Y si bien no logró sellar la manga con su saque al sufrir un break en el sexto game, selló el parcial en el siguiente con otra ruptura.

En el segundo episodio, el pupilo de Horacio Matta siguió marcando diferencias y quebró de entrada en el segundo game para después llegar a colocarse 4-1 arriba. Y aunque entregó su envío en el séptimo juego y luego las acciones se emparejaron a 4, "Ale" sentenció la victoria con otra break en el décimo.

Con este triunfo, Tabilo avanzó a los octavos de final del Challenger de Cancún, donde enfrentará al argentino Thiago Agustín Tirante (135°), quien eliminó al italiano Matteo Gigante (126°) por 6-1, 4-2 y retiro. El cotejo ante el trasandino se disputará este mismo jueves.

