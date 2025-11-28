La autocrítica de Fernando Ortiz tras la derrota de Colo-Colo ante Cobresal: "No nos metimos nunca en partido"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, realizó una profunda y sincera autocrítica luego de la contundente derrota por 3-0 que sufrió su equipo ante Cobresal en El Salvador, complicando sus chances de clasificar a Copa Sudamericana para la próxima temporada.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino planteó que "si bien sí tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera siempre contrarrestar un resultado que por lo que hizo un rival, merecido y hay que aceptar la derrota. No entramos nunca en partido, tan importante como era este".

Asimismo, el estratego admitió que "no estuvimos precisos, no nos metimos nunca en partido, sabíamos lo que íbamos a encontrar del rival. A lo largo del partido muchas imprecisiones, nunca le agarramos a la idea de la pelota cuando vuela en la altura, pequeños y grandes errores que cuestan caro. Nunca estuvimos metidos en el partido".

El "Tano" continuó con su análisis y aseguró que "siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó. El responsable soy yo. Luego hicimos los cambios. Me quedo con el ímpetu de querer siempre buscar el marcador, tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente".

Por último, haciendo alusión al objetivo de obtener un cupo para torneos internacionales, el DT remarcó que "en líneas generales no tuvimos el partido que veníamos mostrando en partidos anteriores. De nuevo volvemos a no depender de nosotros en base a resultados. A esperar qué sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos el poder estar en la última fecha en casa para poder clasificar a copa internacional".

En la última fecha de la Liga de Primera, Colo-Colo recibirá en el estadio Monumental a Audax Italiano con el objetivo de ganar para mantener viva la ilusión de anotar su nombre en Copa Sudamericana.

