Cobresal se acerca a la Copa Sudamericana tras golear a Colo-Colo que se ubica fuera de zona de torneos internacionales

Cobresal goleó a un Colo-Colo que fue víctima de sus propias desinteligencias defensivas en el estadio El Cobre, imponiéndose por un holgado 3-0 que dejó al conjunto capitalino sin margen de error en su misión de cerrar la Liga de Primera en zona de torneos internacionales.

Mineros y albos, quienes cosecharon disímiles resultados el pasado fin de semana, se medía en un encuentro clave en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana, tomando en cuenta que ambos llegaban al duelo igualados en puntaje.

Aunque ninguno de los dos equipos había logrado imponer sus términos en los primeros minutos, los dueños de casa tomaron la ventaja en el 12' gracias a César Munder, quien aprovechó un grosero error de Emiliano Amor en un pase hacia atrás, interceptó el balón, eludió al portero Fernando De Paul y definió prácticamente a puerta vacía.

Prácticamente tras cartón, Sebastián Vegas fue el que falló en su intento por conectar con el cancerbero y Diego Coelho (13') desperdició una clara chance de aumentar las diferencias.

A pesar de ir por debajo en el marcador, la visita no se dio por vencida fácilmente y por momento pareció que llegaría a la igualdad (27' y 34'). Sin embargo, en el filo del tiempo reglamentario, Vicente Fernández envió un centro al área para el cabezazo casi sin marca de Coelho (44'), en medio de los reclamos del cuadro popular por una supuesta falta en el armado de la jugada.

Los elencos no se habían terminado de acomodar en la cancha al regreso del entretiempo cuando Munder tomó a todos por sorpresa con un potente remate desde media distancia, superando a un De Paul que nada pudo hacer para evitar el tercer tanto de los legionarios (50').

Fernando Ortiz movió la pizarra y ordenó varias modificaciones ´para tratar de cambiarle la cara al combinado de Macul, que apostó por una formación mucho más ofensiva y estuvo cerca de acortar distancias a través de Amor (57') y Salomón Rodríguez (71').

De esta manera, los nortinos escalaron hasta el quinto lugar de la tabla con 47 puntos, sacándole tres de distancia al "Cacique", que bajó hasta la octava ubicación, saliendo de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El próximo domingo, en simultáneo, Colo-Colo jugará su última carta para meterse en copas internacionales cuando reciba a Audax Italiano en el estadio Monumental, mientras que Cobresal visitará a Ñublense. Ambos duelos arrancarán a las 18:00 horas.

Cobresal

Jorge Pinos; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Cristopher Mesías (Franco Bechtholdt, 90+1'), Jorge Henríquez (Alejandro Márquez, 88'), Christian Moreno; César Yanis (Diego Céspedes, 59'), David Coelho, César Munder (Félix Triñanes, 90+1'). (DT: Gustavo Huerta)

Colo-Colo

Fernando De Paul; Mauricio Isla (Jonathan Villagra, 66'), Emiliano Amor (Marcos Bolados, 66'), Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón (Leandro Hernández, 45'), Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa, Claudio Aquino (Salomón Rodríguez, 45'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Codelco El Cobre, El Salvador

