Justo Giani y la derrota de la UC contra Boca Juniors: "Es duro, teníamos mucha ilusión de ganar hoy"

Una amarga jornada vivió Universidad Católica en el Claro Arena, donde el elenco precordillerano sucumbió por 2-1 frente a Boca Juniors en lo que fue su estreno en la presente edición de la Copa Libertadores.

Tras el compromiso, el delantero Justo Giani manifestó su profundo pesar por el marcador adverso obtenido en casa.

En declaraciones entregadas a la transmisión oficial del encuentro, el ariete reconoció el golpe que significó el resultado para el plantel: "Obviamente (el resultado) es duro porque teníamos mucha ilusión de ganar hoy de acá de local y hacernos fuertes".

Al realizar un análisis sobre el trámite del partido, el jugador argentino valoró el alza futbolística exhibida durante la segunda mitad del cotejo. Bajo su perspectiva, "el segundo tiempo fue bueno, mejor que el primero. Creamos más situaciones de juego y de peligro también. Se arreglará y se buscarán los errores", puntualizó respecto al desempeño colectivo.

Pese a la derrota, el atacante trasandino instó a enfocarse rápidamente en los desafíos venideros, específicamente en el plano nacional y el posterior choque ante Cruzeiro. Sobre esto, Giani subrayó que "ahora hay que pensar ya en el torneo, el sábado tenemos una final más (contra Audax Italiano). También tenemos que apuntar al torneo como lo digo siempre. Entonces se laburará para el sábado y después se verá lo otro (partido ante Cruzeiro)".

Finalmente, el jugador de la UC se detuvo a explicar la fuerte infracción que sufrió en la etapa inicial por parte del defensor "xeneize" Marcelo Weigandt, cuestionando la decisión arbitral. "(El árbitro) Me dice que él pisa la pelota y después me pega, pero tengo todo marcado los tapones, son interpretaciones de ellos. Pero bueno, no sé, yo después la veré, la verdad que no quiero decir nada que no debo", concluyó el delantero.

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