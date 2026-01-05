Justo Giani en su presentación como nuevo jugador de la UC afirma que quiere "salir campeón y dejar un nombre"

Este lunes se llevó a cabo la presentación de Justo Giani como flamante incorporación de Universidad Católica para la temporada 2026, una donde los "cruzados" volverán a disputar la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el volante trasandino reveló que "a mitad de año tuve la posibilidad de venir, pero no se pudo, pero es algo que vengo hablando hace seis meses, analizando, viendo el club (...) Tengo gente amiga que ha jugado acá y también sé que es un club que pelea el campeonato, que está obligado a ganar. A mí me entusiasmaba mucho eso".

Con respecto a sus metas para su etapa en el cuadro precordillerano, el atacante remarcó que "a nivel grupal creo que es lo que exige el club: salir a ganar todos los partidos. En los torneos nacionales salir campeón".

Además, el nacido y formado en Quilmes apuntó que "la ambición más grande es la de venir a pelear cosas. Quiero poder salir campeón, dejar un nombre".

Por otra parte, el futbolista de 26 años afirmó que buscará "aportar desde donde me toque. Si es dentro de la cancha, con lo que me pida el técnico; si es afuera, tirando para adelante. Los grupos son los que ganan cosas".

Con respecto a la posición del campo donde mejor se siente, Giani explicó que "en la mayoría de mi carrera jugué por afuera, jugué por adentro, jugué interno. Si me preguntas a mí, de mediapunta es donde más cómodo me siento", pero aclaró que "si tengo que jugar por afuera o de interno, lo voy a hacer. Es función del técnico".

