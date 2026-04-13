Justo Giani anticipa el partido ante Cruzeiro por Copa Libertadores y descarta ayuda arbitral a la UC

Universidad Católica ya dejó atrás la vibrante victoria ante Audax Italiano por la Liga de Primera, pues el cuadro "cruzado" se alista para viajar a Brasil y visitar este miércoles a Cruzeiro, por la segunda fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

La intensa agenda de compromisos no parece ser una preocupación mayor en la precordillera. Así lo dejó en claro este lunes Justo Giani, quien le bajó el perfil a la seguidilla de encuentros y anticipó lo que será el exigente desafío continental ante el elenco radicado en Belo Horizonte.

Durante una conferencia de prensa, el ariete trasandino valoró la instancia internacional: "Es lo que todos quieren, jugar un partido de este calibre entre semana. Son partidos que los jugadores quieren jugar siempre. Con una victoria, el ánimo es otro, es un buen parámetro para ir a enfrentarlos. Es un equipo complicado, pero con nuestras armas, con nuestro juego y las cosas que se corrigieron después de Boca, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo. No necesitas un envión anímico más allá de jugar un torneo así".

En esa misma línea, el jugador enfatizó la importancia de no adelantarse a los escenarios futuros y mantener la concentración inmediata, añadiendo que "el error está en empezar a sacar cuentas. Internamente, hay que ir partido a partido. Cuando sacas cuentas, te confundes. Tenemos que ir a hacer un buen partido a Brasil, después en Calera y así. Si no estamos enfocados en el partido en sí, estaríamos complicados, por no decir otra palabra".

Otro de los temas abordados por el atacante fueron las especulaciones sobre un supuesto favoritismo referil hacia su escuadra, esto a raíz de la serie de expulsados que han sufrido los clubes rivales que han enfrentado durante esta temporada. Frente a estos comentarios, fue tajante: "Si fuese así, no discutiría tanto con los árbitros. Me han sacado amarillas por reclamar. Nos abstraemos de hecho, cuando se gane o se pierda, se va a hablar del tema. No entramos en eso".

Para cerrar su intervención, el futbolista analizó su actual momento personal, donde ya suma nueve goles en la campaña. Sobre este registro, comentó: "Mis características no son las de un goleador como Zampedri, me gusta más tirarme fuera del área, pero encontré una faceta mía. Siempre me gustó llegar al área, pero tenemos muy buenos lanzadores, gente de muy buen pie, y uno tiene que saber leer eso. Es una racha que no venía teniendo. Los defensores se van mucho con el 'Toro y yo quedo más libre, entrando de atrás, capaz eso me hace un poco más fácil esto".

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