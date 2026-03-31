Justo Giani aborda la polémica por hinchas de Boca y pone el foco en el presente de la UC

En la antesala de su estreno en la fase grupal de la Copa Libertadores, Universidad Católica ya proyecta lo que será el compromiso del próximo 7 de abril frente a Boca Juniors en el Claro Arena. El encuentro ha estado precedido por la polémica determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, que optó por prohibir la presencia de simpatizantes visitantes en el recinto capitalino.

Al respecto, el atacante trasandino Justo Giani se refirió a la ausencia de la hinchada xeneize en Santiago. "Hubiese sido lindo, pero yo creo que por algo será que no lo hacen", señaló el jugador, quien de paso subrayó que el foco del plantel está puesto en los desafíos inmediatos: "Nosotros estamos pensando en Palestino. Ojalá que cuando vayamos para allá podamos llevar gente", añadió el futbolista.

Más allá de la contingencia internacional, el conjunto de la franja llega con el ánimo renovado tras vencer por 3-1 a Cobresal en el campamento minero de El Salvador. Este triunfo en el estadio El Cobre permitió a la UC reencontrarse con los abrazos en la Copa de la Liga, superando las dificultades geográficas del norte del país tras una racha negativa.

Giani destacó la relevancia de sumar de a tres en un escenario complejo antes de cerrar la fase regular en condición de local. "Es una cancha complicada en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido", analizó el delantero argentino tras el pitazo final.

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