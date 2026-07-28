Justicia declara la prescripción de los delitos de Sergio Jadue y decreta su sobreseimiento definitivo

Sergio Jadue volvió a ser noticia en Chile, luego de que la justicia resolviera sobreseer definitivamente la causa penal que mantenía pendiente en el país.

Este martes, el 13° Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo del ex presidente de la ANFP, al considerar prescrita la acción penal en su contra por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos.

En la causa, el Ministerio Público solicitaba la extradición de Jadue, quien permanece desde hace más de diez años en Estados Unidos, donde ha colaborado como testigo protegido en el marco del caso FIFAGate. La Fiscalía sostenía que la última actuación relevante del exdirigente se había registrado en enero de 2017, por lo que, a su juicio, la acción penal aún se mantenía vigente.

Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento al estimar que habían transcurrido más de diez años, plazo suficiente para declarar la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, decretar el sobreseimiento definitivo.

Tras la audiencia, el fiscal Marco Paredes explicó los fundamentos de la resolución judicial y confirmó que la Fiscalía evaluará presentar un recurso de apelación.

"El tribunal dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Habiendo considerado que las imputaciones son simples delitos, el último simple delito imputado fue en abril de 2016, los plazos de prescripción de los simples delitos son cinco años, cuando se está en extranjero se aumenta el doble, por lo tanto han transcurrido, a abril de 2026, los diez años que establece la ley para el plazo de prescripción y básicamente esa es la resolución", señaló.

Asimismo, el persecutor reiteró que el Ministerio Público analizará recurrir ante una instancia superior, ya que mantiene una interpretación distinta respecto de los plazos de prescripción.

"Esta resolución es esencialmente apelable, el recurso de apelación es el único recurso que procede en los casos del sobreseimiento y obviamente la Fiscalía cuando tenga la resolución en sus manos, le sea notificada, va a evaluar la interposición. Nosotros teníamos la tesis de que por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior. El tribunal consideró otra cosa", añadió.

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