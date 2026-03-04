Tabilo y Garin enfilan hacia Roland Garros: debutarán en Houston con un cuadro repleto de figuras

Pese a que todavía se tienen que disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, Alejandro Tabilo y Cristian Garin ya piensan en la gira sobre arcilla con miras a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, y ambos ya definieron su primer torneo.

Al igual que el año pasado, será en el ATP 250 de Houston, en Estados Unidos, luego de que el certamen oficializara el martes su lista de entrada, con los nacionales incluidos.

Además, de "Jano" y "Gago", el torneo contará con los locales Ben Shelton (8°) y Frances Tiafoe (22°) como máximas estrellas, además de la presencia del argentino Tomás Martín Etcheverry (31°), verdugo de Tabilo en Río de Janeiro.

Consignar que el ATP 250 de Houston se disputará entre el 30 de marzo y el 5 de abril próximo en las pistas de tierra batida del River Oaks Country Club y dos chileno han sido campeones, como Fernando González en 2000 (cuando se jugaba en Orlando) y Cristian Garin en 2019 (que significó el primer título ATP de su carrera profesional).

REVISA LA LISTA DE ENTRADA COMPLETA:

1. Ben Shelton (8°, Estados Unidos)

2. Frances Tiafoe (22°, Estados Unidos)

3. Tommy Paul (24°, Estados Unidos)

4. Learner Tien (27°, Estados Unidos)

5. Brandon Nakashima (30°, Estados Unidos)

6. Tomás Martín Etcheverry (31°, Argentina)

7. ALEJANDRO TABILO (40°, CHILE)

8. Jenson Brooksby (41°, Estados Unidos)

9. Alex Michelsen (44°, Estados Unidos)

10. Reilly Opelka (68°, Estados Unidos)

11. Marcos Giron (69°, Estados Unidos)

12. Aleksandar Kovacevic (72°, Estados Unidos)

13. Thiago Tirante (74°, Argentina)

14. Eliot Spizzirri (78°, Estados Unidos)

15. Jacob Fearnley (87°, Gran Bretaña)

16. CRISTIAN GARIN (90°, CHILE)

17. Adam Walton (91°, Australia)

18. Thanasi Kokkinakis (887°, Australia) * Ranking protegido (84°)

