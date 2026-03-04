De la espera al aplauso: Damián Pizarro brilló en su debut con Racing en Tucumán

Hasta que Damián Pizarro pudo tener su esperado debut en Racing de Avellaneda. Después de no ver acción en las primeras siete fechas del torneo argentino, el joven delantero chileno se estrenó en la Academia en la goleada por 3-0 como visita ante Atlético Tucumán.

El atacante nacional fue titular y la aprovechó con todo, al dar una gran asistencia de taco para la apertura de la cuenta. Y si bien fue reemplazado a los 59 minutos, la exigente prensa argentina aprobó su desempeño.

Por ejemplo, el diario Olé lo calificó con nota 6.5 y publicó: "Buen debut. Con el revés del pie derecho le dio una gran asistencia a Vergara en el 1-0. Mostró movimientos interesantes de espalda".

En tanto, el medio partidario Racing del Alma le puso un siete y escribió: "Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien. Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0. Una buena presentación del chileno en su debut absoluto con la camiseta de la Academia. Está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones".

Por su lado, TyC Sports sostuvo: "El delantero chileno pasó de no ir ni al banco de suplentes a ser el elegido por Gustavo Costas para ser el reemplazante de Adrián Martínez".

"El atacante tuvo una intervención clave a los 35 minutos de la primera mitad. Recibió la pelota y resolvió de taco para una espectacular asistencia a Duván Vergara, quien encaró y definió para su golazo para el 1-0 a favor de la Academia en el José Fierro", añadió.

El técnico de Racing, Gustavo Costas, también lo elogió en conferencia de prensa: "A Pizarro lo vi bien. Capaz que no era para ponerlo de entrada porque él vino sin rumbo futbolístico. La verdad, entró bien. Le falta todavía, pero puede dar mucho más, fue el primer partido. Hizo las cosas correctamente".

