O'Higgins recibe a Deportes Tolima en Rancagua con polémica incluida: DT cafetalero estalla antes del duelo clave

O'Higgins recibirá este miércoles a Deportes Tolima de Colombia en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2026.

En la previa del cotejo, Lucas González, técnico del cuadro cafetalero, lanzó un potente reclamo contra la liga colombiana, donde pueden tener como máximo 25 jugadores en el plantel, lo cual es considerado por el DT como una desventaja para los elencos que compiten internacionalmente.

"Es injusto que tengamos que viajar a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia y contar con los mismos jugadores que los equipos que no compiten internacionalmente. Eso complica las cosas", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratego avisó a sus pupilos que no pueden bajar el nivel tras el buen desempeño en el triunfo ante Atlético Nacional: "Ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora no lo voy a aceptar".

Consignar que el partido entre O'Higgins y Deportes Tolima está programado para las 21:30 horas de este miércoles en el recinto rancagüino, mientras que la revancha se jugará en Colombia la próxima semana.

