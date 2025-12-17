Junior Barreto confirma acercamientos para llegar a Colo-Colo y dice que "si se da, estaré muy contento"

Durante las últimas horas crecieron los rumores del interés que tendría Colo-Colo en fichar al defensa paraguayo Junior Barreto, futbolista de Olimpia que no dudó en confirmar los acercamientos.

En diálogo con radio ADN, el zaguero confesó que "hoy justo me llamó mi representante y me comentó sobre lo de Colo-Colo. Acá todos sabemos que Colo-Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y la verdad es que, si se da, estaré muy contento".

Por su parte, el agente Freddy Soto aseguró que "el jugador está con muchas ganas de ir, sería un paso importante en su carrera. Él está acostumbrado a clubes grandes: Olimpia es uno de los grandes de América y del mundo, y está habituado a jugar torneos internacionales. Creo que se va a adaptar muy rápido; es un jugador con muy buena técnica y no creo que le pese la camiseta, porque iría de un grande a otro".

En la misma línea, Soto remarcó que "como representante del jugador, me encantaría que fuera a Chile. Si llega con una opción de compra, Colo-Colo terminaría comprándolo, porque vence contrato el próximo año y se está evaluando un préstamo con opción de compra".

(Imagen: Jorge Jara)

PURANOTICIA