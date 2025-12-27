Julio Vaccari asoma como opción para dirigir a O’Higgins tras salida de Meneghini

La salida de Francisco Meneghini de la banca de O’Higgins de Rancagua abrió de inmediato una intensa búsqueda por su reemplazante. El técnico argentino se desvinculó del cuadro celeste a inicios de esta semana, en medio de rumores que lo vinculan con Universidad de Chile, lo que aceleró las gestiones del club para encontrar un nuevo líder deportivo.

En ese contexto, han comenzado a circular diversos nombres con experiencia en el fútbol sudamericano. Ariel Holan, Frank Darío Kudelka y Martín Palermo aparecen entre las alternativas que ha evaluado la dirigencia rancagüina, todos con pasado conocido en el balompié criollo y con perfiles que calzan en el proyecto institucional del club.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo candidato argentino. Se trata de Julio Vaccari, ex director técnico de Independiente de Avellaneda, quien es recordado en Chile por haber estado presente en la denominada “barbarie de Avellaneda”, episodio ocurrido en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde un grupo de hinchas de Universidad de Chile fue cobardemente agredido por fanáticos del Rojo.

Según informó el programa partidario Terapia Celeste, de O’Higgins Total, el nombre de Vaccari figura en la carpeta del directorio, luego de una serie de reuniones sostenidas en Argentina con distintos entrenadores. “Mientras se han sostenido reuniones con una tanda de técnicos en Argentina, uno de los nombres que también aparece es Julio Vaccari”, señalaron desde el espacio radial.

Un punto no menor es que Julio Vaccari es representado por Christian Bragarnik, influyente empresario del fútbol trasandino y uno de los dueños de O’Higgins, lo que podría facilitar eventuales negociaciones. Por ahora, en Rancagua mantienen cautela y continúan analizando perfiles antes de tomar una decisión clave para el futuro deportivo del club.

