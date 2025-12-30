Julián Alfaro renueva su préstamo y continuará vistiendo la camiseta de Everton durante 2026

Everton anunció que renovó el préstamo de Julián Alfaro, jugador que pertenece a Universidad de Chile y quien se mantendrá en el club de Viña del Mar durante el próximo año.

El atacante llegó a inicios de 2025 a la U proveniente de Magallanes, alcanzado a jugar seis partidos.

Posteriormente, llegó a préstamo al cuadro "oro y cielo" donde sumó 11 partidos en el segundo semestre.

"Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación la renovación del préstamo del delantero nacional Julián Alfaro Gaete, quien continuará vinculado a nuestra institución durante toda la temporada 2026", informó el elenco de la región de Valparaíso en redes sociales.

Complementaron que "el atacante, perteneciente a Universidad de Chile y que arribó a mediados de este año, seguirá formando parte del plantel Oro 8 Cielo, reafirmando la confianza en el aporte que puede entregar al proyecto deportivo 2026, bajo la conducción del cuerpo técnico liderado por Javier Torrente".

Tras la renovación de su préstamo, el jugador señaló que "estoy muy contento de continuar en el club y de seguir representando estos colores. Afronto la temporada 2026 con mucho ilusión y con el objetivo de que sea un gran año para todos”.

