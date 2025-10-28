Jugadores de Concón National suman minutos y golean en un amistoso a Quintero Unido

El plantel de Concón National modificó su rutina habitual de entrenamientos en el estadio Atlético de Concón, trasladándose hasta el estadio Municipal de Quintero, donde los jugadores que no sumaron minutos en el último encuentro oficial disputaron un partido amistoso frente a Quintero Unido.

El encuentro de este martes se desarrolló en tres tiempos de 25 minutos, instancia en la que los aurinegros se impusieron por 3-0.

Las anotaciones fueron obra de Piero Garate —desde el punto penal—, Vicente Vera y Joaquín Llanos.

Tras este compromiso, el cuadro conconino retomará este miércoles sus entrenamientos en el estadio Atlético, enfocado en su preparación para el próximo desafío frente a San Antonio Unido por el Campeonato de Segunda División Profesional.

