Jugador de Wanderers denuncia falta de apoyo directivo

Santiago Wanderers jugará este domingo en Calama (18 horas) el partido de revancha ante Cobreloa por la primera fase de la liguilla del Ascenso.
Los porteños aspiran a pasar de fase y para hacerlo deben imponerse tras empatar 2-2 con los mineros en el partido de ida jugado en Valparaíso.
Pero las cosas no están tranquilas en el club caturro.
Así lo señaló uno de sus jugadores -Jorge Paul Gatica- quien denunció una decisión dirigencial que los ha afectado en el último tiempo como equipo.
“Mucha gente no sabe que nos quitaron las concentraciones y los almuerzos. Estamos firmes por nosotros mismos, porque queremos darle una alegría al puerto”, afirmó el mediocampista.
El ex jugador de Santiago Morning y Coquimbo Unido añadió que si Santiago Wanderers sigue en competencia es únicamente por las convicciones del plantel. “Si queremos pelear algo, nos tienen que dar comodidad. Estamos fuertes, firmes y nadie nos va a quitar la convicción”, señaló Gatica.
