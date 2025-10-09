Jugador de Pellegrini aseguró que el chileno "está dispuesto a seguir" en Betis

La continuidad de Manuel Pellegrini en el Real Betis se ha convertido en tema de conversación obligado en España, sobretodo en el propio elenco verdiblanco, donde sus dirigidos no se han cansado de decir que quieren su continuidad.

El último en manifestar su postura en favor del "Ingeniero" fue el mediocampista Sergi Altimira, quien en conversación con Radio Marca hizo una revelación que llena de ilusión al mundo bético.

"¿Qué te voy a decir? Este entrenador para el Betis, todo lo que ha dado, no hace falta que lo diga, así que en manos del club está. Si no me equivoco él está dispuesto a seguir, esperemos que lleguen a un acuerdo", sostuvo el volante.

Con respecto al buen inicio de temporada, el hispano indicó que "las sensaciones son buenas. Al final siempre tenemos que ser ambiciosos, mirar lo más arriba posible y creo que este año hay no un equipo, sino una plantilla muy, muy buena, que eso es muy importante al haber tres competiciones. Que toque quien le toque, pues que tenga que hacerlo bien. Creo que esta es la clave para que al final de temporada estemos lo más arriba".

Asimismo, destacó que "tenemos muy buena plantilla, cualquier jugador puede jugar y hacerlo muy bien, así que por eso es importante también estar todos muy concentrados, muy metidos en el día a día, porque en cualquier momento te toca participar y tienes que dar el 100% para llegar a lo más lejos posible".

