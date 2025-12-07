Jugador de Everton agradece a la U “por hacer su trabajo” y reconoce deuda futbolística

Everton vivió un cierre de torneo dramático, donde estuvo a minutos de perder la categoría. Mientras los viñamarinos caían ante O’Higgins en Rancagua, todo dependía de lo que ocurriera en Iquique. Allí, el cuadro local estuvo dos veces en ventaja frente a Universidad de Chile, resultado que enviaba a los ruleteros al descenso. Sin embargo, la U terminó dando vuelta el partido y, con su triunfo, permitió que Everton se mantuviera en Primera División.

Tras el final, el defensor Ramiro González no ocultó su alivio y agradeció al cuadro azul por su victoria. “Es una mezcla de sensaciones. Estábamos dolidos por nuestro resultado, pero gracias a la U, que hizo su trabajo, nos quedamos en Primera. Hacemos un mea culpa, sabemos que debemos mejorar muchísimo para que esto no vuelva a pasar”, expresó el zaguero, destacando también el apoyo permanente de la hinchada.

Respecto a su continuidad para la temporada 2026, González aseguró que seguirá en el club y que está motivado para revertir la mala campaña. “Tengo contrato vigente, estoy cómodo y me siento bien físicamente. Tengo mucho para dar y ojalá el próximo año lo podamos demostrar”, cerró el defensor ruletero.

